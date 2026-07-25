Trovato morto a Villanuova: la vittima è il 70enne Fabio Beretta

A ricerche formalmente chiuse, erano in una cinquantina i volontari che stamattina si sono messi alla ricerca di Fabio Beretta, il 70enne scomparso ormai da una decina di giorni. E nel giro di qualche ora l’hanno trovato a Villanuova sul Clisi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Salò e gli uomini del soccorso alpino della Valle Sabbia, che sono riusciti a raggiungerlo e poi a ripristinare una sorta di sentiero perché in mezzo ai rovi potessero intervenire per i dovuti accertamenti anche i Carabinieri di Salò.
L’ipotesi
L’hanno trovato nella stessa zona dove le ricerche erano state particolarmente accurate, ma dove i rovi rendevano impossibile penetrare nel bosco. Con ogni probabilità, dopo aver avvisato per telefono la moglie che sul sentiero che conosceva bene e che scorre a livello del fiume Chiese fra Roè Volciano e Villanuova era invaso dai rovi, Beretta ha provato a risalire per aggirare l’ostacolo.
Così facendo si è trovato in un’area, sotto l’abitato della frazione Mezzane di Villanuova, formata da dirupi e da canali di scolo. Cosa sia successo a quel punto al momento non si sa: dev’essere scivolato ed è caduto. Due ore dopo sono iniziate le ricerche, con squadre a terra e droni, ma il telefono era ormai muto e di lui non è stata trovata traccia, fino alla tarda mattinata di oggi.