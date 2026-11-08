Villanuova, in via Carducci nuove abitazione e la sala civica

Un importante intervento di riqualificazione urbanistica. E, insieme, la creazione di una sala civica multifunzionale. Il tutto, senza ulteriore consumo di suolo. Il Consiglio comunale di Villanuova ha approvato una duplice operazione, che apre a sbocchi decisivi una vicenda iniziata già quasi vent’anni or sono.
Nel 2007, infatti, l’Amministrazione di allora aveva stipulato una convenzione con privati volta al recupero delle superfici occupate da un capannone industriale in disuso che sorgeva in via Carducci, non distante dal centro storico. Dopo l’abbandono dell’attività, la struttura aveva ospitato per un certo periodo una palestra, prima di essere dismessa e quindi demolita.
«La convenzione aveva durata ventennale, ed era dunque prossima alla scadenza - ricorda la sindaca Caterina Dusi -. Abbiamo però fatto in tempo a darvi attuazione, approvando al proposito in via definitiva una variante conforme al Pgt del piano di recupero».
Il piano di recupero prevede, da parte della proprietà, l’edificazione, là dove sorgeva il capannone, di una ventina di appartamenti, che andranno a occupare complessivamente una volumetria massima di 3.100 metri cubi. Non vi sarà quindi, come si diceva, un consumo di suolo superiore a quello occupato dalla precedente struttura.
Per la cultura
Le novità, tuttavia, non si fermano qui. Nelle immediate adiacenze di quest’area si trova un edificio fatiscente, in stato di completo abbandono. Anch’esso verrà demolito, lasciando il posto a un immobile con destinazione residenziale. L’accordo stipulato dalla proprietà con il Municipio, e ratificato dal Consiglio comunale con l’approvazione dell’atto di indirizzo, stabilisce però che una porzione della nuova costruzione, pari a una settantina di metri quadrati di superficie, venga ceduta al Comune, che la trasformerà in una sala multifunzionale.
«La futura sala potrà ospitare iniziative culturali e ricreative di diverso genere: conferenze, corsi, laboratori, e altro ancora - spiega la sindaca -. Sarà insomma una preziosa opportunità per i cittadini di Villanuova, un ulteriore spazio di incontro e socializzazione che si aggiunge a quelli già a disposizione della nostra comunità».