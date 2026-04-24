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Frana di Bondone a Villanuova, i lavori si avviano verso la conclusione

Enrico Giustacchini
Il cantiere è stato oggetto di un sopralluogo a cui hanno preso parte l’assessore regionale Maione e la sindaca Dusi
Il sopralluogo di Maione a Villanuova
Il sopralluogo di Maione a Villanuova
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Si avvia a conclusione l’intervento di ripristino del territorio e della viabilità a Bondone, nel tratto interessato dalla frana del febbraio 2024. Questa mattina il cantiere è stato oggetto di un sopralluogo da parte dell’assessore regionale all’ambiente Giorgio Maione, accompagnato dalla sindaca di Villanuova Caterina Dusi.

L’opera è stata resa possibile da un finanziamento di 555mila euro stanziato dal Pirellone nell’ambito del programma triennale di interventi urgenti per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici.

La frana, lo ricordiamo, aveva coinvolto la zona della frazione villanovese in corrispondenza dell’area adibita a parcheggio pubblico. Strada e parcheggio erano rimasti chiusi per mesi, causando gravi disagi ai residenti: non solo di Bondone, ma anche delle borgate a monte, Berniga, Castello e Peracque. I lavori di ripristino sono a buon punto e, nel rispetto del cronoprogramma, dovrebbero venire ultimati già per l’inizio della stagione estiva.

Soddisfazione

«La Regione ha garantito una risposta rapida a un problema critico di dissesto idrogeologico – ha dichiarato Maione –. Vedere che le opere procedono spedite conferma che la sinergia con amministrazioni locali virtuose, come quella di Villanuova, porta a risultati reali».

«Questo intervento – ha sottolineato Caterina Dusi – dimostra come si possano affrontare con serietà e competenza anche le situazioni più complesse. Vogliamo mantenere alta l’attenzione a tutela del nostro territorio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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