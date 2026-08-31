Villanuova, auto fa inversione sulla Ss45 e si scontra con una moto

La macchina dei soccorsi si è attivata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 agosto, quando lungo la 45bis, in territorio di Villanuova sul Clisi, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una moto. Da quanto ricostruito, un uomo di 50 anni alla guida della vettura, mentre si trovava nella corsia di accelerazione per immettersi sulla Statale in direzione di Brescia, si è accorto di stare proseguendo nella direzione sbagliata e ha effettuato un’inversione di marcia per dirigersi verso Salò.
Lo scontro
Proprio in quell’istante stava sopraggiungendo una donna di 40 anni in sella alla due ruote, diretta verso Brescia e impegnata a sorpassare le auto in coda lungo la 45bis. Con la vettura che aveva già invaso la corsia, non è stato possibile evitare l’impatto, nonostante la centaura abbia tentato un’ultima disperata manovra.
Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti per prestare le prime cure alla donna dapprima con un equipaggio del motosoccorso della vicina postazione dell’Anc di Roè Volciano e, successivamente, con un’ambulanza del Gruppo volontari del Garda di Salò e un’auto infermierizzata. La 40enne è stata infine trasportata all’ospedale di Gavardo in codice giallo. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale della Valle Sabbia.