I Vigili del fuoco di Verolanuova hanno una torre-scuola di 13 metri

Gratitudine e un drappo rosso srotolato fino a terra hanno svelato a tutti i presenti la torre di manovra inaugurata domenica mattina al distaccamento dei Vigili del fuoco di Verolanuova. Accanto ai pompieri volontari del paese, erano presenti il sindaco verolese Stefano Dotti, i sindaci e gli assessori dei Comuni di competenza del distaccamento, l’ing. Luigi Diaferio, comandante dei Vigili del fuoco di Brescia, i consiglieri di Regione Lombardia Diego Invernici e Floriano Massardi, Daniele Mannatrizio della Provincia di Brescia e Mariateresa Vivaldini nel duplice ruolo di onorevole e sindaca.

In azione

Tutti hanno partecipato con entusiasmo al momento dell’inaugurazione, sottolineando il ruolo importante dei Vigili del fuoco attivi sul territorio non solo per quello che fanno con costante impegno e dedizione, ma anche per i valori che trasmettono alle nuove generazioni. A dimostrarlo il gruppo degli allievi dei Vigili del fuoco composto da ragazzi dai 10 anni in su, che svolgono un percorso di formazione con al centro le attività tipiche dei pompieri.

Leggi anche Vigili del fuoco, i sindacati denunciano la riduzione di autoscale

La torre di manovra, alta più di tredici metri, è stata costruita per l’addestramento dei volontari Vigili del fuoco del paese e limitrofi. La struttura è stata realizzata con il contributo di Regione Lombardia, del Comune di Verolanuova e dell’associazione Amici dei Vigili del fuoco di Verolanuova.

Dimostrazioni

L’inaugurazione, accompagnata dal corpo bandistico Stella Polare e anche da altre associazioni di volontariato come gli Alpini, il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso, l’Avis, l’Aido, il coro Virola Alghise e l’Anc, è stato un momento ricco di emozioni, non solo segnato dal classico taglio del nastro e interventi della autorità.

La mattinata è stata l’occasione di dimostrazioni pratiche con al centro la torre di manovra, dove i Vigili del fuoco hanno dimostrato come si monta una «scala italiana», composta da quattro pezzi di diversa misura che vengono assemblati e questo è un esercizio che tutti i vigili fanno durante l’addestramento. In seguito, l’altra dimostrazione, ha riguardato l’utilizzo di una scala munita di ramponi per spostarsi da un piano all’altro di un edificio utilizzando come appoggio i balconi o i davanzali delle finestre.

I Vigili del fuoco di Verolanuova si occupano di 17 Comuni nella Bassa e lo scorso anno hanno svolto circa 530 servizi sul territorio, dimostrando in modo costante la loro presenza e il loro operare.

I festeggiamenti sono proseguiti poi per tutto il pomeriggio con la festa dedicata a Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco con visite alla caserma e ai mezzi in dotazione alla compagnia di Verolanuova, esercitazioni e dimostrazioni degli allievi, giochi e divertimento per i bambini con caldarroste e bevande calde a cura degli amici Alpini, dell’Avis e dell’Aido.