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Viene colpito da un’auto ma è positivo all’alcoltest: patente sospesa

L’incidente, che non ha causato feriti gravi, è avvenuto questa mattina sulla Sp 236 a Montichiari. L’uomo alla guida dell’automezzo, pur non avendo responsabilità nel sinistro, è stato trovato con un tasso alcolemico oltre il limite
  • Le immagini dell'incidente a Montichiari
    Le immagini dell'incidente a Montichiari - Foto Polizia provinciale
  • Le immagini dell'incidente a Montichiari
    Le immagini dell'incidente a Montichiari - Foto Polizia provinciale
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    Le immagini dell'incidente a Montichiari - Foto Polizia provinciale
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Gli agenti della Polizia provinciale sono intervenuti questa mattina intorno alle 8 sulla Sp 236, in territorio di Montichiari, in seguito a un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto.

La dinamica è in corso di approfondimento ma, secondo i primi accertamenti, un’auto che viaggiava verso Brescia, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi prima con il mezzo pesante che viaggiava in direzione opposta e poi con un’altra auto. Nonostante la violenza dell’urto, gli occupanti delle due auto non hanno riportato ferite preoccupanti. Il conducente e la passeggera della prima auto sono stati trasferiti in ospedale in via precauzionale.

Illeso anche l’autista del mezzo pesante, un quarantenne, che, però, è risultato positivo all’alcol test, con un valore di 0,97g di alcol per litro di sangue. La normativa, per chi si metta alla guida, prevede un tasso massimo consentito pari a 0,5g/l, ma, per autisti di mezzi pesanti e conducenti professionali, l’indicazione è che la presenza di alcol sia pari a zero.

Per l’autista, pur non avendo responsabilità nell’incidente, la Polizia provinciale ha comunque provveduto alla sospensione della patente, alla decurtazione di 10 punti e al deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Il tratto interessato della Sp 236 è stato riaperto al traffico alle 12.20.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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