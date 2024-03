Viaggio nel tempo tra radio, vinili e vecchie Olivetti

L’elettronica si conferma una passione senza età. E la fiera un successo. Sia per l’offerta che attraversa più epoche – tra vinili, radio d’epoca, radiantismo generale, componenti elettroniche e gli stand elettronici-informatici più commerciali – sia per i suoi visitatori che vanno dai giovani appassionati a collezionisti rodati, radioamatori esperti, professionisti e nostalgici. Variegato, e anche numeroso, è stato infatti il pubblico della 60esima Fiera dell’elettronica al Centro Fiera di Montichiari nel finesettimana e che, dalle opinioni raccolte, sembra aver soddisfatto visitatori e diversi espositori. E non è stata un’edizione qualunque: nel 150esimo dalla nascita di Guglielmo Marconi le associazioni, come l’Aire, lo hanno celebrato portando anche in mostra una riproduzione del primo telegrafo, una bobina di Tesla e riproduzioni in miniatura di apparecchi d’epoca.

Ieri, poco dopo l’orario di apertura, per gli stand si aggiravano già tante persone. Tra i visitatori anche Paolo, che ha raccontato così l’esperienza: «C’è un mondo di cose per chi ha passione – dice –, tante anche per chi è sicuramente più esperto di me». E, a proposito di esperti, la conferma ce l’ha data Filippo, installatore in pensione con il pallino dell’«autocostruzione»: «Adesso forse, con l’avvento dell'automazione, si trova già tutto "pronto" in commercio, ma ai miei tempi bisognava costruirsi ogni cosa e sperimentare – ci ha raccontato –. Con quel che c’è qui, tra queste scatole, se si ha esperienza e conoscenza, si può costruire di tutto».

Moltissimi i visitatori con la passione per i vinili alla ricerca di «pezzi forti» e tra loro non mancavano certo i giovani. Fermento anche al Radiomercatino di Portobello, dove, al di là dei collezionisti, erano in molti coloro alla ricerca di un oggetto vintage per arredare la casa (giradischi, Olivetti, telefoni della Sip, radio e macchine fotografiche). Non sono mancate, però, persone alla ricerca di tecnologia di oggi come pc, trapani e arricciacapelli. «Sembra di viaggiare in una macchina del tempo» ci ha detto Guido scattando con le parole un’istantanea della fiera.