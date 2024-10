Viabilità, strutture e tecnologia: dalla Regione 64,5 milioni

Stefano Zanotti, Simone Bottura, Ubaldo Vallini

Il Fondo Comuni confinanti porta nuove risorse per 21 interventi in Alto Garda, Valsabbia e Valcamonica

Palazzo Lombardia, sede della Giunta © www.giornaledibrescia.it

I milioni non sono pochi: 64,5 per l’esattezza. E serviranno per finanziare 21 interventi tra l’Alto Garda, la Valsabbia e la Valcamonica. Il contributo arriva alla Regione dal Fondo Comuni confinanti: la Giunta ha approvato l’Accordo per il trasferimento delle risorse e l’aggiornamento del programma di progetti strategici. L’investimento complessivo per realizzare le opere sarà di 113 milioni e 934mila euro. La quota mancante arriverà in parti diverse da enti locali, Comunità montane e privati.