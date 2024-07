Sp 237 del Caffaro, c’è il contratto d’appalto per la variante Vestone Nord-Idro Sud

È stato approvato il progetto definitivo per la deviante alla Sp237 Del Caffaro: oggi la Provincia di Brescia ha sottoscritto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori per costruire la variante tra Vestone Nord e Idro Sud.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 59,5 milioni di euro.

«Dopo anni di attesa e ostacoli – ha dichiarato il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini – il nostro impegno costante si è tradotto in azione concreta. Il nuovo tratto stradale non solo migliorerà la viabilità, ma contribuirà anche al benessere della comunità locale, riducendo il traffico nei centri abitati e garantendo una maggiore sicurezza per i nostri cittadini».

Il prossimo passaggio è dunque la redazione del progetto esecutivo, mentre l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo autunno: dureranno per 690 giorni.

«La notizia della sottoscrizione del contratto d'appalto per la costruzione della deviante all'abitato di Lavenone – ha commentato il Consigliere delegati ai Lavori Pubblici e alle Strade, Paolo Fontana - è un passo significativo per il nostro territorio. Dopo anni di impegno e collaborazione, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. La complessità del percorso fin qui affrontato, compresi gli ostacoli legati alla decadenza dell'appalto e alle variazioni dei costi delle materie prime a livello globale, è stata affrontata con determinazione e soluzione».

La cronistoria

Il primo accordo tra la Provincia di Brescia e la Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento degli interventi di costruzione della variante alla SP237 del Caffaro è stato sottoscritto nell’agosto del 2008.

Nel 2012 Regione Lombardia ha destinato all’intervento di realizzazione della tratta in variante Vestone/Idro, 27.500.000,00 euro. Nel 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma che prevede il cofinanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento del 50% della spesa necessaria a realizzare la variante alla SP237 tratta Vestone - Idro sud e l’impegno da parte della Provincia di Brescia a progettare e a realizzare le opere, il cui costo complessivo era previsto in 55.000.000 euro entro l’anno 2017 – successivamente prorogato al 2028.

Il progetto preliminare dell’intervento è stato approvato nel giugno del 2014 ed è stato posto a base di gara d’appalto integrato, aggiudicato nel 2016.

Poco dopo l’ottenimento da parte della Provincia dell’autorizzazione di Regione Lombardia nel 2020, però, l’appaltatore ha perso i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di opere pubbliche per concordato preventivo; pertanto, la Provincia ha dovuto disporre la decadenza dell’aggiudicazione dell’appalto. A seguito di procedure giudiziarie, la decadenza dell’aggiudicazione dell’appalto è stata definitivamente confermata dal Consiglio di Stato nel giugno del 2021.

La Provincia ha attivato la procedura di interpello del secondo classificato nella gara d’appalto del 2016 per verificare l’interesse ad eseguire i lavori e ha disposto una nuova aggiudicazione nel dicembre del 2021 alla Ditta Collini Lavori SpA. Nei mesi successivi però il grosso rincaro del costo delle materie prime e delle lavorazioni ha reso necessario definire le modalità di applicazione del Decreto Aiuti all’appalto e concordare i contenuti dello schema di contratto.

Questo approfondimento ha comportato un allungamento delle tempistiche e si è da poco concluso con l’accettazione da parte dell’appaltatore e con il deposito della polizza provvisoria a garanzia della stipula del contratto.

Il tracciato

Il nuovo tratto stradale è lungo 3,2 chilometri e si dirama dalla Sp 237 mediante una nuova rotatoria in Comune di Vestone, poco prima del confine con il Comune di Lavenone (rotatoria Vestone 1 – SP237 km 38+700). Dalla rotatoria Vestone 1 il tracciato attraversa il Chiese mediante un nuovo ponte e raggiunge la nuova rotatoria Vestone 2 che intercetta anche la strada comunale via S.Lucia. La terza rotatoria Idro Sud, che conclude l’intervento, è prevista lungo l’attuale tracciato della SP237 al km 42+700 poco prima dell’abitato di Idro.

La deviante si sviluppa per un terzo (1,11km) in galleria. La prima galleria Monte Antegolo è lunga 840 metri e interessa sia il territorio di Vestone che quello di Lavenone. La seconda, Monte Coste, è lunga 272 metri ed è interamente nel Comune di Lavenone.

Oltre a piccoli manufatti di scavalco di torrenti, il progetto prevede la realizzazione di due nuovi ponti sul Chiese e di un semi-impalcato in ampliamento all’attuale SP237 in Comune di Idro. Il primo manufatto è lungo 43,15 metri e collega le due rotonde di progetto in Comune di Vestone; il secondo, invece, è lungo 66 metri ed è previsto tra le due gallerie di progetto in Comune di Lavenone. Il semi-impalcato si sviluppa per 120 metri e corre parallelo al Chiese per consentire l’allargamento dell’attuale SP237 in ingresso alla rotatoria Idro Sud.

Prossime fasi

Entro l’autunno la Provincia potrà approvare il progetto esecutivo del tratto di deviante alla SP237 del Caffaro nel tratto tra Vestone Nord e Idro sud. Successivamente sarà possibile l’avvio dei lavori che si concluderanno in 690 giorni.