Via Milano, apre il nuovo consultorio: verrà inaugurato il 16 gennaio

È stato presentato questa mattina il nuovo Consultorio di via Milano 140, che Asst Spedali Civili inaugurerà con un open day il 16 gennaio. La struttura, destinata a ospitare un consultorio materno-infantile e un centro vaccinale, rappresenta l’ultimo intervento edilizio del programma di riqualificazione urbana «Oltre la Strada» avviato nel 2017 lungo l’asse di via Milano.

Leggi anche Comparto Milano, la palestra di via Nullo sarà pronta nel 2027

La nuova struttura

L’opera è costata 1,9 milioni di euro, interamente finanziati dal Comune, e arriva dopo l’abbattimento nel 2018 dell’edificio abusivamente occupato che sorgeva nella stessa area. Il nuovo Consultorio completa il percorso già segnato dall’apertura, nel marzo 2022, della sala di lettura e studio. A chiudere definitivamente il piano manca ora solo la sistemazione del parcheggio davanti alla Caffaro.

L’edificio è il risultato di un iter complesso: un primo appalto è stato risolto, poi nel giugno 2024 è stato approvato un nuovo progetto, realizzato in un anno da Generali Costruzioni. «L’obiettivo è mantenere un presidio consultoriale nella zona ovest della città, subentrando ai servizi che in precedenza si trovavano in via Paganini», ha spiegato la sindaca Laura Castelletti, presente insieme agli assessori che hanno contribuito al progetto: il vicesindaco Federico Manzoni, Michela Tiboni (Urbanistica), Valter Muchetti (Lavori pubblici) e Marco Fenaroli (Welfare).

La sindaca durante la presentazione del nuovo consultorio - © www.giornaledibrescia.it

Cosa ci sarà

Nei 280 metri quadrati fuori terra troveranno spazio i servizi sanitari e sociosanitari degli Spedali Civili: ambulatori ostetrico-ginecologici, studi per psicologi e assistenti sociali, attività per la Tutela dei minori e uno Spazio giovani e adolescenti. La sede si affaccia su una piccola piazza attrezzata che collega via Milano al quartiere Fiumicello.

Il direttore socio sanitario di Asst, Enrico Burato, ha osservato come «quello dei consultori sia un servizio complesso ma essenziale, che ora in via Milano trova casa in un edificio bello e funzionale, cosa che si riflette positivamente anche sui servizi erogati».