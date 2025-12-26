Giornale di Brescia
Via Camozzi, scritte e slogan contro la nuova moschea

Roberto Manieri
I messaggi – «No alla moschea» e «Remigrazione» – sono stati subito cancellati: il quartiere ha espresso vicinanza ai fedeli
Le scritte comparse sul muro in via Camozzi
Sono già state cancellate le scritte vergate con una bomboletta rossa sui muri dell’edificio che ospiterà la nuova moschea e centro islamico di via Camozzi. Il «No moschea» e «Remigrazione» sono rimasti visibili per tutta la giornata della Vigilia e della giornata di Natale.

Diverse manifestazioni di dissenso nei confronti di chi ha vergato lo slogan e la propria contrarietà all'attività del centro islamico hanno portato questa mattina a un intervento di pulizia, che ha cancellato il segno di un’intolleranza che la società civile del quartiere ha condannato senza appello, manifestando la vicinanza ai fedeli islamici che frequentano il centro di riferimento per la religione musulmana.

