Contro la solitudine degli anziani riapre il Centro Aperto di via Filzi

Il Centro Aperto di via Fabio Filzi 47, uno spazio importante per la vita della comunità e per le attività sociali, culturali e di aggregazione, è finalmente tornato operativo. La riattivazione del Centro rappresenta l’esito concreto di un percorso di ascolto e la risposta a una richiesta di aiuto espressa dal territorio e, in particolar modo, dal Consiglio del quartiere Borgo Trento.

Una forte necessità

Nel corso del 2025 infatti, da alcuni tavoli di lavoro tra il Servizio Sociale Territoriale Nord, il Consiglio di Quartiere, la parrocchia di Cristo Re e gli Enti del Terzo Settore attivi sul territorio, era emersa la necessità di rafforzare le azioni di contrasto alla solitudine degli anziani, in un contesto caratterizzato da un elevato indice di invecchiamento. Si evidenziava inoltre la difficoltà del Centro Aperto di garantire continuità e attività attrattive, rendendo così necessario un ripensamento del modello organizzativo.

Per questo motivo, in accordo con l’Amministrazione, si è cercato di riattivare il centro attraverso il rafforzamento della rete territoriale, investendo su azioni di community building e sul coinvolgimento delle tantissime realtà presenti. In questo modo si è giunti alla realizzazione di una concreta collaborazione tra il servizio sociale territoriale Nord, il consiglio del quartiere Borgo Trento (parte attiva e promotore dell’iniziativa fin dall’inizio), il Punto Comunità Borgo Trento, la parrocchia di Cristo Re, la Residenza Sanitaria Assistenziale Pasotti Cottinelli, la sede territoriale del sindacato Cisl e la Cooperativa Sociale Elefanti Volanti, ente capofila di questa progettualità.

L’obiettivo condiviso è stato quello di trasformare il Centro Aperto in un presidio di comunità, capace di integrare volontariato e professionalità e di rispondere in modo flessibile ai bisogni della popolazione anziana del quartiere e, in modo più ampio, della zona nord della città.

La programmazione

Con l’inizio del 2026 il progetto si è consolidato e sono iniziate le programmazioni delle attività. In questa prima fase la cooperativa sociale Elefanti Volanti garantirà delle attività pomeridiane amatoriali (come tombola e giochi di società) e di coordinamento e supporto dei volontari il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30. Anche la parrocchia di Cristo Re si renderà parte attiva nell’organizzazione delle attività di socializzazione e ai tornei di burraco, in programma il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.