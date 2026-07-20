Vetri rotti e auto danneggiate: gli effetti della grandine sulla Bassa

Questa mattina, poco prima delle 7, il maltempo si è abbattuto sulla Bassa. Fortissime raffiche di vento e una grandinata che, in diversi paesi, ha lasciato molti danni: automobili gravemente danneggiate, vetri di abitazioni ed esercizi commerciali infranti, cappotti delle case forati, alberi caduti, edifici pubblici coinvolti e coltivazioni fortemente compromesse.
Le zone colpite
La conta di quanto lascia dietro di sé l'ennesima ondata (dopo quella della notte tra sabato e domenica che ha colpito soprattutto il Garda e la Franciacorta) è in corso e i gruppi della Protezione Civile sono entrati in azione sin da subito per monitorare il territorio. In campo anche i Vigili del fuoco. La fascia territoriale coinvolta, in modo approssimativo, partirebbe da una zona di Remedello (anche se con conseguenze che sembrano contenute), ma avrebbe coinvolto prevalentemente quella di paesi quali Gambara e Gottolengo (con molti danni) e la Bassa centrale e occidentale, con interventi dei Vigili del fuoco a Leno, Verolanuova, Orzinuovi.