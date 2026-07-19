Notte di grandine nel Bresciano. Un forte temporale ha colpito diversi luoghi della città e della provincia attorno a mezzanotte: pioggia, vento e anche chicchi di grandine grandi in alcuni casi come palline da ping pong. Tanti gli interventi dei Vigili del fuoco per alberi pericolanti, cadute a terra o allagamenti, ma senza che si segnalino danni particolarmente gravi a persone o a cose.
Maltempo, grossi chicchi di grandine nella notte in città e in provincia
Un forte temporale ha colpito il Bresciano attorno a mezzanotte: tanti gli interventi dei Vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti
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La grandine caduta questa notte
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