Verso il «sì»: tutti i segreti anche per barba e capelli

L’attenzione per l’universo della bellezza non è più appannaggio unicamente femminile, ma anche maschile. Prendersi cura di sé, soprattutto in un giorno importante come quello del proprio matrimonio, è infatti fondamentale tanto per la sposa quanto per lo sposo. Si potrebbe dire, in particolare, che la cura di barba e capelli rappresenti la controparte «per lui» di ciò che trucco e parrucco sono in ambito femminile.

Per ricevere consigli dagli esperti del settore, e arrivare al matrimonio con un aspetto curato e corente al proprio stile, l’appuntamento da non perdere è quello con «Sposi in Villa»: l’open weekend dedicato ai futuri sposi in programma sabato 2 e domenica 3 novembre a Villa Fenaroli a Rezzato. L’ingresso è gratuito.

Consigli da seguire

Arrivare alle nozze con una barba dall’aspetto curato è una condizione assolutamente necessaria per gli uomini che vogliono valorizzare al meglio la propria bellezza e, in generale, il proprio stile. In primo luogo, prima del matrimonio, è consigliabile affidarsi a delle mani esperte e chiedere una consulenza per capire quali siano la forma e la lunghezza di barba più adatte al proprio stile di vita, al proprio look e alla forma del viso.

Leggi anche Le proposte per un abito da sposo alternativo

Qualche mese prima del giorno del fatidico «sì» sarebbe utile iniziare ad avere qualche accorgimento in più per la barba, come quello di scegliere prodotti appositi per il lavaggio ma anche oli pensati sia per nutrire i peli sia per curare nel modo migliore la pelle sottostante. Attenzione poi a pettinare i peli nella direzione desiderata mentre crescono.

Questo gesto permette infatti di far crescere una barba più ordinata e quindi più facile da regolare il giorno del matrimonio, quando ogni particolare deve risultare davvero perfetto.