Verso FPS26: il summit che discute l’idea di una indipendenza Europea

Dal 22 al 24 maggio Brescia ospiterà FPS26, il summit annuale di FutureProofSociety: tre giorni di confronto tra politica, impresa, cultura e società civile sui temi cruciali per il futuro dell’Europa. Brescia, il cui motto è «la tua città Europea», non poteva che essere lo spazio dove parlare di come manifattura e innovazione, energia e politica internazionale, regole e governance europea si intreccino in un momento di profonda revisione.

L’evento nasce dalla collaborazione con il Comune di Brescia e con istituzioni e imprese impegnate a promuovere nuove idee e dialoghi sul futuro del continente.

«Quando il mondo cambia alla velocità in cui sta succedendo oggi, possiamo decidere di fare la fine del gatto in tangenziale o essere parte di coloro che guardano al futuro» dichiara Alessandro Tommasi, founder e amministratore delegato di FPS.

Gli ospiti

Tante le voci già confermate, tra le quali Garry Kasparov, campione di scacchi e attivista per i diritti umani; Wolfgang Ischinger diplomatico tedesco, già presidente della Munich Security Conference – dal 2008 al 2022 – oggi Presidente del Consiglio di Fondazione, Alex Lieberman, fondatore di Tenez e Morning Brew, tra le realtà media più innovative al mondo, il Vicepresidente del Parlamento Europeo Nicolae Ștefănuță; Caolan Robertson, YouTuber da milioni di visualizzazioni che da Kyiv lotta contro la propaganda russa.

Prevista anche la partecipazione di imprenditori italiani impegnati nell’innovazione, tra cui Maddalena Adorno (Dorian Therapeutics), Andrea Rocchetto (Ephos) e Luciano Belviso (Blackshape Aircraft). Tra i momenti istituzionali di maggior rilievo, un dibattito tra diversi Vice-Presidenti del Parlamento Europeo tradotto live con strumenti di Intelligenza Artificiale, occasione per un vero confronto fra politici europei di tutte le famiglie politiche oltre che la presenza di rappresentati del Governo la cui partecipazione sarà confermata nelle prossime ore.

Cultura e inclusione

Poiché si parla di futuro, ma lo si costruisce nel presente consapevoli anche della propria storia, FPS26 offrirà anche altro: dallo spettacolo Storie di Canzoni Live con Francesco Oggiano in occasione degli 80 anni della Repubblica, a una partita benefica di baskin – lo sport inclusivo che abbatte le barriere tra persone con e senza disabilità grazie a delle regole scritte e pensate per incentivare i comportamenti degli attori in campo.

Brescia città europea

«Accogliere FPS26 significa dare forma concreta alla nostra identità di città europea», commenta la sindaca Laura Castelletti, sottolineando l’importanza di portare il dibattito sull’Europa anche nei territori che producono innovazione e lavoro.

Per l’assessore alle Attività produttive Andrea Poli, l’iniziativa rappresenta un’occasione per «affrontare con visione le trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche e contribuire al dibattito internazionale con idee che nascono dai territori».

Vuoi esserci?

Il programma completo, le modalità di partecipazione e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito e sui canali social ufficiali dell'evento.