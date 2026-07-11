Verde e sostenibile: ecco la nuova area «Camperstop XL» di Idro

Si trova a Vantone, accoglie mezzi di grandi dimensioni, è dotata di impianto fotovoltaico e offre lavoro ai residenti di paese e dintorni. Apre un nuovo capitolo per il turismo

Erik Fanetti 11 luglio 2026 2 ' di lettura

Inaugurata la nuova area camper di Idro Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti camperturismostranierilago d'IdroIdro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...