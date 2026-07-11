Verde e sostenibile: ecco la nuova area «Camperstop XL» di Idro

C’è un modo di viaggiare che non cerca soltanto un posto dove fermarsi, ma un paesaggio da vivere tra natura e relax.
Sul lago d’Idro questa idea prende forma nel «Camperstop XL Rio Vantone», inaugurato domenica a Vantone di Idro, sulla sponda orientale dell’Eridio, dove turismo all’aria aperta e territorio crescono insieme.
L’area accoglie camper di grandi dimensioni, fino a 11 metri, con spazi e servizi adeguati. Unica in Valle Sabbia, dispone di 18 piazzole dedicate, 22 posti auto coperti e punti di ricarica per veicoli elettrici, offrendo una risposta concreta a un turismo itinerante sempre più diffuso e capace di attrarre nuovi visitatori.
A guidare il progetto è Oliver Frank, titolare del «Rio Vantone» e terza generazione della famiglia che, con Horst e Paul Frank, ha costruito una struttura legata alla storia del territorio. Tra i primi sul lago valsabbino a credere nel glamping, il campeggio apre un nuovo capitolo per il turismo locale.
Dal sogno alla realtà
«Abbiamo lavorato negli ultimi mesi trasformando una missione in realtà», ha spiegato Frank. Dietro il taglio del nastro c’è un intervento importante, fatto di quasi 4 chilometri di fibra ottica e linee elettriche, duemila fiori e arbusti piantati a mano, 300 pietre di granito recuperate e un impianto fotovoltaico capace di produrre fino a 600 kWh nelle giornate di sole.
«La sostenibilità non è uno slogan, è un obiettivo», ha aggiunto, ricordando che l’energia pulita alimenterà colonnine e servizi e accompagnerà il «Rio Vantone» verso un futuro responsabile, vicino alla neutralità di CO2.
Il progetto ha anche una dimensione sociale. L’azienda conta quasi 40 collaboratori e l’80 per cento arriva proprio da Idro e dintorni, un dato che per la famiglia Frank significa responsabilità verso lavoro, famiglie e futuro del territorio.
Anche le istituzioni hanno letto l’intervento in questa prospettiva. Il sindaco Aldo Armani ha sottolineato il recupero di un’area degradata, restituita a nuova funzione nel rispetto dell’ambiente, mentre Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità montana di Valle Sabbia, ha accolto l’auspicio della famiglia Frank di vedere il battello «Idra» operativo da aprile a ottobre e non più solo d’estate, aprendo la possibilità di un confronto.
Con una clientela straniera, ma con italiani sempre più attratti, il «Rio Vantone» rafforza così l’offerta turistica dell’Eridio puntando su qualità, sostenibilità e legame con il territorio.