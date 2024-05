Venerdì i funerali di Agnese Quarena, l’anziana investita a Gavardo

Si terranno questo venerdì pomeriggio a Sopraponte i funerali della donna deceduta a seguito di un investimento stradale.

Ha destato profondo cordoglio a Sopraponte la scomparsa di Agnese Quarena, investita da un’autovettura in manovra mentre stava attraversando la strada davanti a casa, per raggiungere il marciapiede dal lato opposto di via Terni, dove apre la farmacia del dottor Pasini che quel giorno era di turno.

Quello avvenuto a Sopraponte di Gavardo poco prima delle 16.30 di sabato 27 aprile, è certamente un incidente anomalo. La donna prima di attraversare aveva atteso il passaggio di un’autovettura, una Dacia, la stessa che poco dopo si è fermata e il cui guidatore ha inserito la retromarcia, travolgendola prima che lei potesse arrivare dall’altra parte.

Un urto a bassa velocità, che però ha avuto esiti drammatici, buttando a terra Agnese che ha picchiato violentemente il capo. Non si è più ripresa: soccorsa dai volontari dell’ambulanza di Nuvolento e dall’equipaggio dell’auto medicalizzata di Gavardo, la donna è stata poi trasportata fino al centro sportivo gavardese, perché potesse raggiungere velocemente l’ospedale cittadino con l’intervento dell’elisoccorso.

Tutto questo purtroppo non è stato sufficiente a salvarle la vita e dopo nove giorni di coma profondo il suo cuore ha ceduto. Ad investire Agnese Quarena è stato un 69enne di Paitone, che all’ultimo istante aveva intravisto un parcheggio in cui sostare, decidendo quindi di innestare la retromarcia per occuparlo. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Locale della Valsabbia, che hanno potuto utilizzare anche le immagini della videosorveglianza. L’uomo è risultato negativo all’alcoltest. La Procura ha avviato come atto dovuto un procedimento per omicidio stradale.

Agnese Quarena avrebbe compiuto 78 anni il prossimo dicembre. Era da tempo in pensione e lascia nel dolore il marito Bruno, i figli Marco e Gianluigi, gli adorati nipoti, una sorella e un fratello, la nuora e i cognati. La salma è stata ricomposta nella camera ardente allestita nella casa funeraria Domus Aurora di Gavardo. I funerali saranno alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Sopraponte.