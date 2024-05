Morta l’anziana investita mentre attraversava la strada a Gavardo

Non ce l’ha fatta Agnese Quarena, gavardese di 77 anni travolta mentre attraversava la strada da un’automobile che stava facendo manovra. È morta in ospedale dopo nove giorni di agonia.

Il 27 aprile, nel pomeriggio, la 77enne era uscita di casa e aveva attraversato via Terni a Sopraponte, frazione di Gavardo, andando verso la farmacia dopo aver aspettato il passaggio di un’auto. La stessa auto, una Dacia, si è fermata poco più avanti e, dopo aver innestato la retromarcia, l’ha investita mentre si trovava ancora sulla strada (e non ancora sul marciapiede, contrariamente a come era stato ricostruito inizialmente).

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi e sul posto è stata inviata l’eliambulanza per un ricovero al Civile, in Rianimazione, dove è morta ieri.