Anziana investita mentre cammina sul marciapiede a Gavardo, è grave

Una donna di 77 anni è stata soccorsa e trasferita in elicottero al Civile dopo essere stata investita da un’auto in via Terni a Gavardo. Le sue condizioni sono gravi. La donna, che abita poco distante, stava camminando sul marciapiede quando è stata urtata e fatta cadere da una vettura che stava facendo retromarcia per uscire da un parcheggio.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale della Valsabbia.