«Vendiamo più analcolici e la birra si è dimezzata»

«È aumentato il numero dei cocktail analcolici e delle bibite ed è diminuito quello dei drink»: queste le parole di Alessandro Genzano, titolare del locale La Torre di via San Faustino. Frasi che fotografano la situazione riscontrata dopo l’inasprimento delle sanzioni del codice della strada per chi viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. Un’istantanea di quanto accaduto nel suo locale che non si ferma solo al mero dato economico «che si è fatto sentire soprattutto in dicembre, un mese dove si lavora tantissimo, ma quest’anno ci siamo accorti che abbiamo guadagnato qualcosa in meno» continua Genzano.

L’esercente però non si scoraggia e racconta di come siano cambiate anche le abitudini dei clienti: «Si sono adattati, c’è chi viene in taxi, chi in bicicletta, chi a piedi, e chi si organizza con le automobili; in tanti me l’hanno detto che avevano paura delle sanzioni. C’è sempre chi beve ma molti hanno rallentato. Chi prima consumava due o tre cocktail adesso si ferma ad uno».

Un altro dato che emerge dalle parole del titolare de La Torre è l’aumento dei controlli: «Ho visto circolare molte più volanti». Poi conclude con una constatazione: «In fondo per quanto riguarda i limiti di legge non è cambiato nulla». Conferma un decremento nel consumo di alcolici anche Stiven Fanelli titolare di Dolce notte e Food Lab di via Fratelli Lechi: «Ho notato un calo nel consumo della birra. Se prima rappresentava il 30% dei miei ricavi adesso rappresenta solo il 15 %».