Nuovo Codice della Strada, crolla il consumo del vino nei locali

Emerge da un sondaggio di Confesercenti. Invariato il numero di patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza

Secondo gli associati Confesercenti, è calato il consumo di alcolici in bar e ristoranti © www.giornaledibrescia.it

Per sette esercenti su dieci il nuovo Codice della Strada ha fatto crollare il consumo di alcolici in bar e ristoranti. Il calo riguarda soprattutto il vino, ma anche i superalcolici e, in misura più ridotta, la birra. Per sopperire alla conseguente riduzione degli incassi un imprenditore su due ammette di non aver adottato particolari strategie, mentre il 13% sostiene di aver ampliato l’offerta di cocktail analcolici e bevande alternative. È quanto emerge da un sondaggio di Confesercenti Lombar