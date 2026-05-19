Il vecchio Sporting di Toscolano si è rifatto il look e cerca gestori

Gestori cercansi per il vecchio Sporting di Maderno, rimesso a nuovo. È terminato, grazie a un investimento di 440mila euro da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Chiara Chimini, il restauro dell’edificio comunale all’angolo tra viale Ugo Foscolo e via Rosmini. La struttura, che in passato ha ospitato anche la biblioteca, sarà ora data in gestione tramite gara pubblica. Lo ha stabilito il Consiglio comunale, approvando il modello gestionale per l’impianto sportivo.

La concessione del complesso – che dispone di campi da tennis, da calcetto e di un bar – avrà una durata di dieci anni, con possibilità di proroga fino a quindici. Il servizio dovrà comprendere la gestione completa degli impianti sportivi (è tra l’altro in corso un’istruttoria per valutare la fattibilità di campi da padel), inclusa la manutenzione ordinaria, la programmazione e l’organizzazione di eventi e tornei, nonché l’offerta di corsi di tennis per diverse fasce d’età e livelli. È inoltre prevista la gestione dell’annesso bar. Il concessionario dovrà farsi carico anche di un investimento di 75mila euro, destinato all’allestimento funzionale del bar e al rifacimento del campo da tennis coperto. «Gli obiettivi – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Vittoria Goi – sono la promozione dell’attività sportiva, la socializzazione e l’aggregazione».