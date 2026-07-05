Vasto incendio in un cascinale a Provezze, rischio estensione del rogo

Sette squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate dal pomeriggio nella frazione Provezze di Provaglio d'Iseo per controllare un vasto incendio partito da un cascinale. Secondo le prime informazioni il rischio è che le fiamme si possano estendere ai campi in cui l'assenza di pioggia ha creato ampie aree di erba secca con il rischio che possano giungere al bosco.
Da quanto emerge dall'intervento dei Vigili del fuoco, l'incendio sarebbe scaturito dal surriscaldamento di una autovettura posta in sosta sotto un portico del cascinale. Forse per un cortocircuito dell'impianto elettrico oppure per il catalizzatore rovente entrato in contatto con dei rovi, in breve le fiamme hanno divorato il veicolo e il porticato, creando danni ingenti.
L'incendio è avvenuto in una cascina tra via Mutti e via San Filastro. I Vigili del fuoco ritengono l'intervento difficoltoso non solo perché la zona è problematica da raggiungersi con i mezzi tecnici ma anche per la presenza di materiale potenzialmente molto infiammabile come appunto l'erba seccata dalla carenza di piogge.