Varato un piano per bonificare il Sebino

La pulizia del lago, dei suoi fondali, delle spiagge e dell’acqua è determinante per il futuro dell’ambiente, del turismo e dell’economia. Anche quest’anno un contributo strategico arriva da «Fondali puliti», iniziativa dell’Autorità di bacino, che coinvolge i gruppi di Protezione civile e di sommozzatori dei paesi rivieraschi per ripulire una diversa area lacustre costiera.

Il fondale probabilmente più inquinato di tutti però, quello che si trova di fronte a Tavernola Bergamasca ed è stato seppellito sotto tonnellate di gomma di scarto industriale, non è ancora stato toccato. Sulla delicata questione però si è registrata una buona notizia con la presentazione, nella sede dell’Autorità di bacino, del progetto di fattibilità per la rimozione delle cataste di gomma e la bonifica della zona, un intervento stimato del costo di 3,3 milioni di euro e di 95 giorni di durata.

L’intervento

Leggi anche Una clinica per problemi non gravi ed ecografie a casa: i nuovi sbocchi della sanità privata

Il documento è stato preparato dalla Thetis Costruzioni con la collaborazione del Consorzio Hydra. Approfondisce i contenuti della «Relazione generale su caratterizzazione deposito rifiuti a lago» predisposta lo scorso maggio da Arpa Lombardia e dai Consigli nazionali delle ricerche (Cnr) di Venezia e Brugherio. Al momento le soluzioni proposte per l’intervento sono due: l’asportazione meccanica con delle ruspe oppure l’aspirazione idraulica con le pompe.

Come spiegato dal presidente dell’Autorità di bacino Alessio Rinaldi, «la scelta verrà fatta con il progetto definitivo. Potrebbe trattarsi anche di una soluzione ibrida, con una prima fase di rimozione manuale dei residui più grossi fatta da tecnici subacquei, e una seconda fase di aspirazione con pompe dei pezzi più piccoli».

Adesso, oltre al tema delle risorse, sono importanti anche i tempi d’azione. Come precisato dal consigliere regionale Diego Invernici, «il Pirellone ha la volontà di passare oltre e svolgere il lavoro e sta coinvolgendo il Ministero dell’ambiente per trovare fondi statali». Per velocizzare ulteriormente la bonifica sono in corso contatti anche con i produttori di gomma.