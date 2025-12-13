Giornale di Brescia
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Valtrompiacuore, il bilancio del tanto bene fatto in 20 anni

Barbara Fenotti
Valtrompiacuore, nata nel 2007 attorno a un gruppo di volontari guidati da Mario Mari, celebra il traguardo del secondo decennio
Uno dei tanti gesti di generosità di Valtrompiacuore
Uno dei tanti gesti di generosità di Valtrompiacuore
Vent’anni di attività e uno sguardo che continua a puntare avanti. Valtrompiacuore, nata nel 2007 attorno a un gruppo di volontari guidati da Mario Mari, celebra il traguardo del secondo decennio confermandosi punto di riferimento per la Valtrompia e non solo. In vent’anni l’associazione ha trasformato la generosità del territorio in un impegno concreto quantificabile: 2,19 milioni di euro investiti tra sanità, ricerca, sociale e cultura.

Come sono stati spesi i fondi

Il reparto di emodinamica supportato da Valtrompiacuore
Il reparto di emodinamica supportato da Valtrompiacuore

La parte più significativa riguarda la cura: 1,4 milioni di euro destinati a apparecchiature sanitarie, diagnostica e strumenti di follow-up, che hanno potenziato l'ospedale di Gardone e il Civile, contribuendo a migliorare prestazioni e qualità dell’assistenza.

Nel 2024 l’associazione ha finanziato due borse di studio della Fondazione Veronesi (66 mila euro), parte dei 90mila euro complessivi dedicati alla ricerca medico-scientifica a sostegno di giovani ricercatori.

Sul versante sociale Valtrompiacuore ha investito 200mila euro in campagne informative, iniziative di prevenzione, sostegno alle famiglie e nel parco giochi inclusivo in Vaghezza. Alla dimensione culturale – pubblicazioni, mostre, musica, sport, progetti scolastici – sono stati destinati 500mila euro, a conferma di una visione che unisce salute e comunità.

La conferenza stampa di questa mattina - © www.giornaledibrescia.it
La conferenza stampa di questa mattina

Il 2025 ha visto la concretizzazione del progetto di implementazione del reparto di Oculistica «Ornella Basso» del presidio gardonese con l’assunzione di due medici, oltre alla pubblicazione di due nuovi libri e a una mostra. Dal 2026 Valtrompiacuore vivrà inoltre un passaggio di testimone importante: Mario Mari, storico presidente e anima dell’associazione, assumerà il ruolo di presidente onorario. A guidare il direttivo sarà Camilla Ravagnani, già impegnata nelle attività culturali e nella comunicazione. Una successione che unisce continuità ed energie nuove con l’obiettivo dichiarato di consolidare quanto costruito e aprire ulteriori spazi di crescita.

  3. Ricarica la pagina se necessario