Valorizzare il lago d’Iseo con il «Patto di comunità»

Di esempi di collaborazione tra pubblico e privato a supporto del territorio ce ne sono tanti, e lo sa Visit Lake Iseo che riunisce, sotto l’egida turistica, i 23 comuni del lago d’Iseo. L’associazione, che comprende anche le Province di Brescia e Bergamo, da anni fa parte di una rete europea di piccoli laghi da cui trae e impara, oltre che fornire, buone pratiche.

Sulla scorta di alcuni esempi tratti all’estero, il prossimo 11 marzo, a Sarnico, verrà presentato alle aziende del territorio il «Patto di comunità Lago d’Iseo», un accordo che ha l’obiettivo di costruire una visione condivisa capace di valorizzare le risorse locali e rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità.

Il progetto

Per facilitare la comunicazione e la condivisione delle tematiche tra aziende e comuni è stata chiamata in campo Fedabo spa, realtà di Darfo che fa consulenza alle aziende sulla sostenibilità e ottimizzazione dei consumi; il suo ruolo sarà quello di fare da intermediario e coordinatore tra le aziende, i Comuni e il Visit Lake Iseo nello sviluppo dei progetti che sono ancora tutti da costruire.

Oggi c’è una sorta di pagina bianca su cui scrivere il futuro, ambientale, trasportistico, culturale, sanitario e di temi ce ne sono ancora, relativo al Sebino ed alle aziende che ne vogliono fare parte.

La posizione

Perché l’associazione di Comuni affronta queste tematiche apparentemente estranee al turismo? La risposta la dà il presidente di Visit Brescia, Riccardo Venchiarutti: «Perché in realtà non lo sono. Un territorio efficiente e ben organizzato è un piacere in primis per la cittadinanza e di conseguenza anche per gli ospiti, turisti ed escursionisti che siano. La finalità del patto è coinvolgere le grosse aziende del territorio nello sviluppo di progetti territoriali finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

«Il Patto di Comunità Lago d’Iseo – aggiunge – rappresenta un passo fondamentale verso una nuova idea di sviluppo territoriale, basata sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa. Vogliamo costruire un’alleanza solida tra comuni, imprese, terzo settore e cittadini, perché solo lavorando insieme è possibile generare un impatto reale e duraturo sul benessere della nostra comunità. Le aziende, in particolare, sono partner strategici di questo percorso, il loro coinvolgimento è essenziale per trasformare la nostra visione in progetti concreti». La presentazione del Patto alle aziende si terrà il prossimo 11 marzo alle 18 nell’auditorium comunale Iginio Ferrini di Sarnico.