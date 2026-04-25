Valle delle Cartiere, l’appello dei residenti a monte del museo

I residenti nella Valle delle Cartiere, nel tratto a monte del Museo della Carta, si sentono dimenticati. Qui, nella zona che fu la culla dell’industria cartaria italiana, lungo la strada che costeggia i ruderi degli antichi opifici, vivono tre famiglie e opera un agriturismo con azienda agricola.

L’appello dei residenti

Un pugno di persone che presidiano il territorio, ma che reclama più attenzioni: «Fino al museo – dicono – la strada è mantenuta e curata, ma oltre c’è una situazione di incuria inaccettabile, sia per chi vive qui sia per i tanti che frequentano la valle per una passeggiata o un’escursione nel verde». Raccontano i residenti: «La strada di fondovalle presenta dissesti e buche, che si aggravano ogni volta che piove. In molte zone sarebbe necessario un intervento di sistemazione. Lo abbiamo segnalato più volte in municipio, ma la situazione non è cambiata. Il ponte di Vago è in condizioni precarie: i parapetti sono bassi e si stanno sgretolando. È anche una questione di sicurezza. Questi luoghi, così suggestivi, meriterebbero ben altre attenzioni, anche nella parte a monte del museo, ma nessuno se ne occupa».

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Questo l’appello dei residenti, che sollecitano maggiore attenzione per quest’area che è uno dei fiori all’occhiello della proposta turistica e culturale di Toscolano, sede di una tradizione produttiva avviata nel Trecento, polo cartario della Serenissima tra Quattro e Settecento e teatro di originali vicende imprenditoriali tra Otto e Novecento. Va detto che la Valle delle Cartiere è un’area molto vasta e non è semplice garantire una manutenzione puntuale in ogni sua parte. Una difficoltà comprensibile, che però – osservano i residenti – «non può tradursi in un progressivo abbandono, almeno per quanto riguarda la strada comunale di fondovalle, unico collegamento per chi vive e lavora qui».