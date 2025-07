Con la mascotte Toni si scopre il comprensorio Pontedilegno-Tonale

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale passa al contrattacco e sciorina le migliori carte per mostrarsi con una nuova immagine, più moderna e confacente al gusto dei turisti del nuovo millennio, che puntano molto sulla sostenibilità. È stata presentata ieri a Palazzo Lombardia, a Milano, la nuova campagna di comunicazione del comprensorio dell’alta Valcamonica, pensata per far conoscere ai frequentatori della località, a turisti, stakeholder e residenti, le tante pratiche virtuose che stanno rendendo la località sempre più verde e responsabile.

Il progetto

Il motto scelto è «Lo sai che…» e utilizza la mascotte Toni, bimbo sveglio e curioso, per raccontare Ponte-Tonale e le sue pratiche virtuose, attraverso la domanda. A partire dal fatto che in alta Valle si produce più energia da fonti rinnovabili di quella che poi viene utilizzata (il 218% in più), grazie a centraline idroelettriche che trasformano l’acqua dei torrenti in energia per abitazioni, impianti e hotel, con gli utili che vengono reinvestiti nel territorio. Non solo, le case di Ponte, Temù e del Tonale utilizzano sistemi a biomassa e teleriscaldamento da fonti vegetali, riducendo l’impatto ambientale e preservando la qualità dell’aria.

Leggi anche Estate in bici: Alta Valcamonica pronta con percorsi e gare

I messaggi

Al punto che, dice Toni, se tutta l’Italia producesse più energia da fonti rinnovabili di quella che consuma, come fa Ponte-Tonale, non ci sarebbe più bisogno di combustibili fossili come gasolio e gas. Ogni messaggio parte proprio da «Lo sai che…», introducendo fatti, dati, azioni e risultati concreti, sempre accompagnati da Toni, anche attraverso giochi e installazioni interattive poste in vari punti del comprensorio.

Green

«Il surplus virtuoso che otteniamo ci ha permesso di investire, negli ultimi 15 anni, in progetti ambientali, di sostenibilità e di nuova accoglienza turistica – commenta il vicepresidente del consorzio Ponte-Tonale Roberto Menici –. Bisogna farlo sapere e, per questo, abbiamo deciso di comunicarlo meglio anche attraverso Toni, un assistente digitale affidabile per chi vuole ricevere informazioni su come vivere e conoscere al meglio i nostri luoghi».

Alla presentazione di ieri, con Federico Faustinelli di Sosvav, la società di gestione del teleriscaldamento, ed Elisa Flamini, di Green Media Lab, c’era anche l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali: «Ponte-Tonale è un esempio concreto di turismo responsabile. Qui, la parola green non è uno slogan, ma un impegno quotidiano visibile ovunque. Il comprensorio valorizza le sue risorse naturali come motore di uno sviluppo innovativo e rispettoso dell’ambiente».