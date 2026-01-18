Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

La Valcamonica pronta a candidarsi a Capitale della Cultura 2029

Andrea Cittadini
Il titolo arriverebbe in occasione dei 50 anni del riconoscimento da parte dell’Unesco. Entro luglio va inviata la manifestazione di interesse
Le incisioni rupestri in Valcamonica
Le incisioni rupestri in Valcamonica
AA

La Valle Camonica scende ufficialmente in campo per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2029. Il dossier domani sarà discusso nel direttivo della Comunità montana in cui saranno approvate le linee guida del percorso che coinvolgerà Regione Lombardia. Si tratta di un progetto ambizioso che punta a valorizzare uno dei territori più ricchi di storia e patrimonio culturale dell’arco alpino.

I tesori

Incisioni rupestri in Valcamonica, a sinistra la rosa camuna
Incisioni rupestri in Valcamonica, a sinistra la rosa camuna

La candidatura a Capitale della Cultura nasce da una consapevolezza: «La Valle Camonica – è il pensiero dei sostenitori – custodisce un patrimonio capace di raccontare almeno 10mila anni di storia dell’umanità». Dall’arte rupestre agli insediamenti romani, dai cicli pittorici alle testimonianze della Grande Guerra, fino alle tracce dell’industrializzazione siderurgica, e poi c’è una data simbolo: proprio nel 2029 infatti ricorreranno i 50 anni dal riconoscimento dell’arte rupestre come sito italiano Patrimonio mondiale Unesco. Un anniversario dal forte valore simbolico che la Valle Camonica vuole celebrare con un’altra prima volta.

Mai un territorio

Ad oggi, infatti, Capitale della cultura italiana è sempre stata una città – o due come nel caso Bergamo-Brescia nel 2023 – ma mai un territorio. Il percorso di candidatura sarà affidato all’assessorato alla Cultura della Comunità Montana, in collaborazione con il Gruppo istituzionale di coordinamento del sito Unesco e con il supporto operativo della Fondazione Valle dei Segni. L’obiettivo è costruire un dossier capace di coinvolgere istituzioni, mondo culturale, università e comunità locali. Con il sostegno di Regione Lombardia. Per vincere la Valle Camonica mette in vetrina lo sviluppo culturale degli ultimi anni.

Il lavoro

È proprio in valle che nel 2009 è nato il primo Distretto culturale di Regione e Fondazione Cariplo, modello ancora oggi attivo nella gestione e valorizzazione dei servizi culturali. Gli enti locali hanno inoltre dato vita alla Fondazione Valle dei Segni, chiamata «a coordinare interventi infrastrutturali e gestionali e a sostenere una fruizione sempre più innovativa e inclusiva del patrimonio».

«Importante – viene evidenziato – anche il lavoro svolto sui parchi dell’arte rupestre, con interventi di manutenzione, restauro, riordino dei percorsi e maggiore attenzione all’accessibilità. A questo si affianca il riconoscimento della Valle come Riserva della biosfera Mab-Unesco e la presenza di grandi aree protette come i parchi dell’Adamello e dello Stelvio».

Due fasi

La candidatura a Capitale della cultura in vista del 2029 sarà in due fasi: l’invio di una manifestazione di interesse entro luglio 2026 e la successiva trasmissione del dossier di candidatura vero e proprio a settembre. Spetterà a una giunta valutare le candidature e raccomandare al Ministro della cultura il nome scelto. Successivamente, entro luglio-settembre del prossimo anno, la decisione spetterà a Ministero della Cultura e Governo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Capitale della CulturaValcamonicacandidaturaUnescoValcamonica
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario