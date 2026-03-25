Valanga in Alto Adige, sabato a Vobarno i funerali di Laura Santino

A quattro giorni dalla tragica morte, la comunità si prepara a dare l’addio a Laura Santino, 26enne di Vobarno morta domenica mattina dopo essere stata sepolta da una valanga il giorno precedente durante un’escursione in Alto Adige. Dopo l’autopsia eseguita a Innsbruck, dove era stata elitrasportata in condizioni disperate, è arrivato il nulla osta delle autorità per il rientro della salma in Italia.

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L’ultimo saluto

a camera ardente è allestita alla Domus funeraria Tela di via Poli 2 a Vobarno. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte a SpazioA, ambulatorio della cooperativa sociale Co.Ge.S.S. per minori affetti da disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive, dove Laura lavorava. L’Iban è IT69G0807855040000015551752.

Laura è tornata così nel paese dove era nata e cresciuta. Solo un paio d’anni fa si era trasferita a Promo di Vestone in seguito al matrimonio con Stefano Freddi, di Casto, con lei nei tragici momenti del distacco della massa nevosa ma rimasto illeso. L’ultimo saluto sabato alle 14.30 nella parrocchiale di Santa Maria Assunta; i funerali saranno presieduti dal parroco don Giuseppe Savio. Laura lascia nel dolore i genitori, la sorella, il marito, i parenti e tanti amici.

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Intanto si è aggravato il bilancio della tragedia: ieri è deceduto anche un 44enne austriaco, facendo salire a 4 il numero delle vittime.