Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Valanga in Alto Adige, sabato a Vobarno i funerali di Laura Santino

Erik Fanetti
La 26enne è morta domenica mattina dopo essere stata sepolta sotto la neve in Val Ridanna durante un’escursione scialpinistica
Laura Santino
Laura Santino
AA

A quattro giorni dalla tragica morte, la comunità si prepara a dare l’addio a Laura Santino, 26enne di Vobarno morta domenica mattina dopo essere stata sepolta da una valanga il giorno precedente durante un’escursione in Alto Adige. Dopo l’autopsia eseguita a Innsbruck, dove era stata elitrasportata in condizioni disperate, è arrivato il nulla osta delle autorità per il rientro della salma in Italia.

L’ultimo saluto

a camera ardente è allestita alla Domus funeraria Tela di via Poli 2 a Vobarno. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte a SpazioA, ambulatorio della cooperativa sociale Co.Ge.S.S. per minori affetti da disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive, dove Laura lavorava. L’Iban è IT69G0807855040000015551752.

Laura è tornata così nel paese dove era nata e cresciuta. Solo un paio d’anni fa si era trasferita a Promo di Vestone in seguito al matrimonio con Stefano Freddi, di Casto, con lei nei tragici momenti del distacco della massa nevosa ma rimasto illeso. L’ultimo saluto sabato alle 14.30 nella parrocchiale di Santa Maria Assunta; i funerali saranno presieduti dal parroco don Giuseppe Savio. Laura lascia nel dolore i genitori, la sorella, il marito, i parenti e tanti amici.

Intanto si è aggravato il bilancio della tragedia: ieri è deceduto anche un 44enne austriaco, facendo salire a 4 il numero delle vittime.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
valangaLaura Santino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario