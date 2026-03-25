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Valanga in Alto Adige, morto anche un 44enne escursionista austriaco

Il bilancio delle vittime sale così a quattro, compresa la bresciana 26enne Laura Santino
  • Valanga in Val Ridanna, i soccorsi
    Valanga in Val Ridanna, i soccorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Valanga in Val Ridanna, i soccorsi
    Valanga in Val Ridanna, i soccorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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    Valanga in Val Ridanna, i soccorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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    Valanga in Val Ridanna, i soccorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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    Valanga in Val Ridanna, i soccorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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    Valanga in Val Ridanna, i soccorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Valanga in Val Ridanna, i soccorsi
    Valanga in Val Ridanna, i soccorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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A quattro giorni dalla valanga che in val Ridanna (Alto Adige) aveva travolto 25 escursionisti è salito a quattro il numero delle vittime. All'ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato sabato in gravissime condizioni, è morto oggi il 44enne austriaco recuperato sotto la neve.

Sul posto erano deceduti gli altoatesini Martin Parigger e Alexander Frötscher, mentre domenica a Innsbruck era morta la 26enne bresciana Laura Santino.

Chi era

La vittima della valanga in Alto Adige, Laura Santino
La vittima della valanga in Alto Adige, Laura Santino

Originaria di Vobarno e residente a Promo di Vestone, era un’appassionata di trekking e di scialpinismo e tra sentieri e vette dell’arco alpino aveva costruito una parte della sua vita, condividendo quella passione con il marito Stefano Freddi, di Casto. Con lui si trovava sulla Cima d’Incendio durante la valanga, che ha seppellito lei e risparmiato lui.

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Argomenti
valangascialpinistaLaura SantinoAlto Adige
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