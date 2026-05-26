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Usura al broker con le auto: condanna a tre anni e tre mesi

Il 50enne franciacortino Salvatore Sirchia gli aveva prestato 15mila euro, ricevendone 35mila tra il 2019 e il 2022
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'aula del Tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
L'aula del Tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Per il Tribunale di Brescia il movimento di denaro tra il 50enne franciacortino Salvatore Sirchia e un 40enne broker finanziario è stato usura. Inizialmente il 50enne aveva prestato 15mila euro al broker che negli anni successivi, tra il 2019 e il 2022, ne aveva restituiti 35mila. Una vicenda nella quale erano entrate anche un’Audi e una Cinquecento, comprate e rivendute.

La condanna

Il Tribunale ha fissato in anni tre e mesi tre la condanna e stabilito in 90 giorni i termini per il deposito della sentenza. Evidentemente la Corte presieduta da Luca Tringali ha accolto la ricostruzione fatta dalla Procura della Repubblica, che aveva giudicato attendibile il racconto della vittima e l’indagine della Squadra Mobile, nell’ambito della quale erano emersi i fatti giudicati nel processo.

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