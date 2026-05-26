Usura al broker con le auto: condanna a tre anni e tre mesi

Per il Tribunale di Brescia il movimento di denaro tra il 50enne franciacortino Salvatore Sirchia e un 40enne broker finanziario è stato usura. Inizialmente il 50enne aveva prestato 15mila euro al broker che negli anni successivi, tra il 2019 e il 2022, ne aveva restituiti 35mila. Una vicenda nella quale erano entrate anche un’Audi e una Cinquecento, comprate e rivendute.