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Perde il controllo del furgone e urta albero: uomo morto a Urago Mella

Roberto Manieri
La vittima, circa 60 anni, avrebbe avuto un malore mentre percorreva via della Chiesa: la sua vettura ha colpito un’altra macchina e poi un tronco
  • L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella
    L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella
    L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella
    L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella
    L'incidente mortale in via della Chiesa a Urago Mella - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
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Grave incidente questa mattina poco prima delle 8 a Brescia, nel quartiere di Urago Mella, lungo via della Chiesa. Un uomo di 60 anni, mentre si stava recando al lavoro alla guida del proprio furgone, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo a causa di un malore, morendo poco dopo i soccorsi.

L’accaduto

La vettura ha prima urtato un’altra macchina in transito e successivamente ha terminato la sua corsa contro il tronco di una pianta a bordo strada. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’uomo dall’abitacolo, e la Polizia locale di Brescia per i rilievi e la gestione del traffico.

Le condizioni del conducente sono apparse subito gravi: dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, dove è deceduto. Restano da chiarire con esattezza le cause del malore che avrebbe provocato l’incidente.

Si tratta della seconda vittima della strada nel Bresciano in meno di 24 ore: ieri in via Serenissima lo schianto che ha ucciso Benedetto Fusco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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