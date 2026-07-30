Brescia, ecco la nuova seconda maglia: domina il bianco, la «V» è blu

Dopo la presentazione della prima storica divisa con la «V», l’Union Brescia ha alzato il velo anche sulla seconda maglia. L’ha fatto a Borno, in piazza Giovanni Paolo II, davanti a centinaia di tifosi e curiosi.
Oltre al presidente Giuseppe Pasini e al tecnico, Eugenio Corini, sul palco hanno sfilato – con il nuovo kit – Rizzo Pinna, l’ultimo arrivato, capitan Balestrero, Marras e Guglielmotti. Presenti anche sponsor, soci e l’assessore regionale allo Sviluppo Guido Guidesi
I dettagli
La maglia da trasferta ricalca lo stile di quella disegnata per le gare casalinghe: la «V» in questo caso è blu, incorniciata da due bande bianche. Vi si sovrappone il leone araldico, anch’esso bianco, che è il colore dominante. Sul colletto, invece, un inserto blu.
Svelate anche le divise dei portieri, di colore rosa, arancione e giallo. A indossarle, per la loro prima apparizione pubblica, Stefano Gori, Luca Liverani ed Enrico Lovato.
Il presidente
A margine della serata, il presidente Giuseppe Pasini ha commentato il fallimento del Brescia di Cellino: «Non voglio il male degli altri: con lui non ho avuto niente in particolare. Ho preso il Brescia in un momento difficile, credo di aver avuto intorno la consapevolezza di una comunità che ci ha sorretto, una società solida, imprenditori e professionisti veri». Quanto alla possibilità di recuperare altri frammenti di storia, come il trofeo Angloitaliano: «Abbiamo fatto quello che era possibile fare, portando a casa il vecchio marchio: se ci saranno le condizioni per fare un altro passo non ci faremo cogliere impreparati».