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Una volpe cerca la cena nel parcheggio del supermercato a Concesio

Il giovane animale, spaesato ma non certo spaventato, è stato visto in viale Europa. Qui un lettore ha registrato un video
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La volpe nel parcheggio a Concesio

Spaesata, sicuramente affamata, ma per nulla spaventata, si aggirava nei pressi del parcheggio del Rossetto di Concesio, in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti per cena.

Uno spuntino notturno quello che stava cercando di fare la volpe «catturata» lo scorso venerdì notte dal telefono di un lettore che transitava nei pressi del distributore automatico di carburante adiacente all’Ipermercato di viale Europa. Il giovane esemplare non pare per nulla temere la presenza degli uomini e i loro mezzi: anzi per alcuni istanti sembra pure mettersi in posa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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volpeparcheggioConcesio
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