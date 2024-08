Un orso è stato avvistato a Bagolino: il video

Un orso che corre sulla strada, illuminato dai fari dell’auto. Lo hanno incontrato dei ragazzi alle porte di Bagolino, nella notte tra sabato e domenica scorsi, mentre stavano rientrando a casa dopo una festa. Dall’auto hanno iniziato a riprenderlo con il cellulare, mentre correva spaventato, fino a quando è riuscito a salire nel bosco e a dileguarsi.

Un orso, bello grosso anche, che percorreva la Provinciale 669, nel tratto che da Sant’Antonio sale fino a Bagolino, ad un paio di chilometri dal paese. Forse è lo stesso che nei mesi scorsi era già stato individuato in zona, in cerca di cibo davanti ad una fototrappola. Nessuno si è allarmato, anche quando la notizia si è sparsa in paese.