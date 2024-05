Nel Bresciano 52 segnalazioni di orsi nel 2023: ecco dove

Nel corso del 2023 la presenza dell'orso bruno nel Bresciano è stata segnalata 52 volte. Sebbene non tutte siano stati accertate, le segnalazioni possono essere suddivise in tre macroaree: alto Garda e sinistra orografica della Valsabbia; Valle del Caffaro, destra orografica della Valsabbia, Valtrompia e bassa Valcamonica; e infine media e alta Valcamonica.

Le analisi effettuate sui campioni raccolti, grazie al contributo della Provincia autonoma di Trento con i laboratori della fondazione Mach, hanno consentito di identificare geneticamente tre esemplari: M38, un maschio adulto di otto anni rilevato nel comune di Ponte di Legno, M74, un maschio sub-adulto di quattro anni intercettato nella zona che va dalla destra della Valle Caffaro alle Pertiche, e M82, un maschio di due anni rilevato grazie ai campioni organici raccolti in alta Valle del Caffaro-Gaver.

Come già avvenuto lo scorso anno, è stata avvistata una femmina accompagnata da due cuccioli in Valle del Caffaro, e tre avvistamenti simili si sono verificati sul confinante territorio del comune di Storo. Al momento, però, non si segnalano conferme certe a riguardo.

La presenza di lupi

Nel 2023 si sono registrate anche diverse segnalazioni attendibili sulla presenza di lupi nel territorio bresciano. La maggioranza proviene dalla Valcamonica, dove è ad oggi confermata la presenza di due branchi riproduttivi, entrambi gravitanti nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio: il primo è lo storico branco del Tonale, mentre il secondo, dell’area della Valgrande, è di nuova formazione.

Alcune segnalazioni di esemplari in dispersione sono giunte anche dalle restanti aree montane della provincia (alto Garda, Valsabbia e Valtrompia), sono inoltre giunte segnalazioni dalla pianura, molto probabilmente riconducibili ad esemplari in dispersione provenienti dall'Appennino.