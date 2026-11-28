Risponde dal il dottor Francesco Puccio. Nel 2019 ha creato l’associazione di volontariato dormitorio San Vincenzo De Paoli«Un Medico X Te» per offrire assistenza sanitaria gratuita a persone in condizioni di disagio, fragilità economica o esclusione dal Servizio Sanitario Nazionale. Oggi fanno parte dell’associazione bresciana da lui presieduta cento professionisti.
«Abbiamo ricevuto l’incarico da Regione Lombardia di eseguire vaccinazioni per raggiungere le persone più emarginate e senza fissa dimora. Dedichiamo alcuni giorni alla settimana a chi, per barriere linguistiche o culturali, non accede ai percorsi di Ats Brescia. Stamattina abbiamo fatto 12 vaccinazioni, soprattutto antinfluenzali e antitetaniche: oltre alla cura, conta moltissimo la relazione umana che si crea».
Come sta cambiando la povertà sanitaria a Brescia?
Incide moltissimo. Nonostante una rete cittadina molto attiva, da noi non vengono solo rifugiati, ma anche molti italiani e pensionati: registriamo un aumento del 30% rispetto all’anno scorso.
Quante prestazioni erogate all’anno?
Tra dormitori e ambulatorio eroghiamo 1.000-1.200 prestazioni l’anno; lo scorso anno siamo arrivati addirittura a 1.500, tra prime visite e controlli.
Avete potenziato anche l’odontoiatria?
Sì, ed è un ambito molto oneroso. I medici lavorano gratuitamente ed è giusto che Brescia conosca questo bel movimento nato intorno a «Un Medico X Te». Finora abbiamo registrato 125 incontri, ma contando i controlli successivi il numero triplica.
Quali sono le situazioni sanitarie che affrontate più spesso?
Copriamo 35 specialità. Al primo posto c’è sempre la dermatologia: i sintomi cutanei sono il primo campanello d’allarme più evidente tra chi è in difficoltà. Seguono cardiologia e ortopedia. E poi pneumologia, endocrinologia, geriatria, fisiatria. Oggi non arriva più soltanto il povero emarginato, c’è anche una fascia intermedia di cittadini che non riesce più a pagare nemmeno il ticket e resta fuori dal sistema pubblico. Noi non facciamo concorrenza, siamo complementari al servizio regionale.
È un impegno oneroso per il quale vi siete anche sviluppati ulteriormente.
Grazie alla Congrega della Carità Apostolica ci siamo ingranditi, aprendo due nuovi ambulatori per dermatologia e oculistica. Sulla base di questa crescita Ats ci ha chiesto di fare il salto da studio professionale a vero e proprio poliambulatorio con direzione sanitaria: è sicuramente impegnativo e costoso, ma dopo oltre cinque anni è un passaggio fondamentale.