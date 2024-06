Un corteo e un presidio all'aeroporto di Montichiari per dire no alle guerre

Un corteo silenzioso di donne vestite a lutto per dire no alle guerre. «Le donne in cammino per la pace» sono partite dal centro di Montichiari e dopo ore di marcia sono arrivate all’aeroporto Gabriele D’Annunzio.

Nel contempo allo scalo monteclarense l’Unione sindacale di Base ha organizzato un presidio dei lavoratori aeroportuali. Al centro della protesta c’è il transito di materiale bellico che vede coinvolto l'aeroporto di Montichiari.

Nei giorni scorsi anche Sinistra italiana aveva espresso il proprio appoggio a queste iniziative, ribadendo «la necessità di un immediato cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, in particolar modo in Palestina dove il governo si sta macchiano di atroci massacri di civili. Il futuro del mondo non deve e non può costruirsi sulla violenza e sulla distruzione» si legge nella nota del segretario provinciale Luca Trentini.