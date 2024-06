Transito di materiale bellico all’aeroporto, sabato due proteste a Montichiari

Sabato 29 giugno si terranno a Montichiari due iniziative di protesta per il transito di materiale bellico che vede coinvolto l'aeroporto di Montichiari.

«Donne in cammino per la pace» sfilerà a partire dalle 9 da piazza Treccani fino all'aeroporto. Dalle 10.30 un presidio dei lavoratori aeroportuali organizzato da Usb raccoglierà tutte le proteste degli addetti.

Con un comunicato, Sinistra italiana rimarca il proprio appoggio a «queste iniziative, convinta che la proliferazione di armamenti generi solo vittime, sbarrando la strada a soluzioni pacifiche e diplomatiche.

Stupisce che un aeroporto a vocazione civile e commerciale sia investito da tale attività - prosegue la nota -, costringendo gli addetti a movimentare carichi esplosivi e pericolosi (bombe, esplosivi, missili e armamenti pesanti e leggeri).

Sinistra italiana ribadisce la necessità di un immediato cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, in particolar modo in Palestina dove il governo si sta macchiano di atroci massacri di civili. Il futuro del mondo non deve e non può costruirsi sulla violenza e sulla distruzione» chiosa il comunicato firmato da Luca Trentini, segretario provinciale di Sinistra italiana Brescia.