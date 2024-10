Un 88enne di Montichiari è morto durante una gita parrocchiale

I tentativi di rianimarlo, messi in atto anche dai suoi compagni di viaggio, si sono rivelati inutili: un bresciano del ’36 è deceduto durante una gita con la Parrocchia.

Il dramma si è palesato questa mattina a Piacenza nel corso della pausa in area di servizio: dopo aver fatto colazione, l’anziano si è accasciato in bagno e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’88enne di casa a Montichiari era con una quarantina di parrocchiani partiti da Borgosotto e diretti a Bobbio e all’abbazia di San Colombano.

Con loro c’erano padre Paolo Tortelli e l’abate don Cesare Cancarini. I due sacerdoti hanno impartito la benedizione all’uomo, prima di fare ritorno in pullman, con il resto dei fedeli, nella cittadina della Bassa.