Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Umberto Bossi e Ponte di Legno, la roccaforte del «senatùr»

Giuliana Mossoni
il ricordo di Andrea Bulferetti, proprietario dell’ hotel Mirella dove soggiornava il politico: «Aveva una attenzione particolare alle esigenze del territorio e dei piccoli imprenditori»
Umberto Bossi a Ponte di Legno - © www.giornaledibrescia.it
Umberto Bossi a Ponte di Legno - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un’amicizia nata tra le montagne dell’alta Vallecamonica, con la semplicità e la schiettezza che solo le relazioni coltivate «ad alta quota» sanno dare. Umberto Bossi e Andrea Bulferetti si conoscono da decenni, da quando il «senatùr» aveva eletto Ponte di Legno a sua roccaforte, dalla quale spesso, a fine estate, dettava la linea della Lega Nord, al grido di «Padania libera!» urlato dal centro congressi dell’hotel Mirella, dal palazzetto dalignese o dalle stanze del «castello dei Caparini».

Bulferetti, patron dell’omonimo gruppo dell’accoglienza dalignese, proprietario del Mirella, l’hotel dove si rifugiavano per le vacanze estive e invernali i politici bresciani (in parte è così ancora oggi), ed ex sindaco, non si sottrae nel ricordare Bossi.

«È stato sicuramente un grande personaggio – afferma -, indipendentemente da ogni considerazione di natura politica. Un personaggio di grande umanità. Sicuramente quello che più ha legato il suo nome alla nostra località. Non a caso per lungo tempo, e magari con un po’ di esagerazione, Ponte di Legno è stato associato alla Lega Nord. Aveva grande fiuto e sapeva come far conoscere il suo pensiero. Nel periodo di Ferragosto, quando gli altri politici erano in vacanza e spesso irraggiungibili, lui attirava giornalisti da tutta Italia con le sue esternazioni notturne. Si faceva notte fonda, nel bar del nostro albergo, lui con l’immancabile sigaro e tanta gente intorno ad ascoltarlo».

Quelle del «senatùr», ne è convinto Bulferetti, non erano solo parole. «Perché Bossi sapeva arrivare al punto con grande concretezza – aggiunge l’albergatore –, con una attenzione particolare alle esigenze del territorio e dei piccoli imprenditori. Non dimentichiamoci che è stato grazie anche al suo interessamento che è stato possibile ottenere dalla Regione il finanziamento di venti miliardi delle allora lire per il collegamento della nuova cabinovia Pontedilegno-Tonale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
morte Umberto BossiUmberto BossiAndrea BulferettiPonte di Legno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario