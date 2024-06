Uccise a bastonate una nutria al mercato di Orzinuovi: a processo

Lo scorso ottobre, durante il mercato settimanale di Orzinuovi, un 72enne aveva ucciso a bastonate una nutria in pieno centro, in Piazza Vittorio Emanuele II. L'episodio, ripreso in un video da alcuni passanti, aveva suscitato indignazione e proteste anche da parte dei cittadini. L'uomo si era allontanato trascinando il corpo esanime dell’animale.

Grazie alle riprese video e alle testimonianze, il colpevole è stato individuato e denunciato da Leal (Lega Antivivisezionista) e rinviato a giudizio. Secondo la legge, le nutrie possono essere sottoposte a contenimento ma non con metodi crudeli o senza necessità.

L'uccisione con un bastone da passeggio, come avvenuto a Orzinuovi, configura invece il reato di maltrattamento di animali, punibile con l'arresto fino a due anni e una multa di 45.000 euro.