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Ubriaco cerca di sfondare la porta della ex: arrestato 46enne in città

L’uomo era già stato denunciato dalla donna per stalking e minacce. Dopo il primo intervento dei Carabinieri si era allontanato per tornare subito dopo
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Una carabiniera all'interno di un condominio in città
Una carabiniera all'interno di un condominio in città

La prima volta si è allontanato, probabilmente capendo che stava arrivando una pattuglia. Ma non ha desistito. Poco dopo, quando per la seconda volta la ex ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza 1-1-2, i militari dell’Arma lo hanno trovato ubriaco sulle scale del condominio mentre colpiva la porta di casa della ex moglie.

Il tentativo di aggressione

L'episodio è accaduto la scorsa notte in città. La signora ha segnalato una prima volta la presenza dell’ex marito, che lei aveva già denunciato per minacce e atti persecutori, nei pressi della sua abitazione. La prima pattuglia non lo ha trovato e quando i militari hanno ripreso il proprio servizio l’uomo è tornato e si è fatto strada sulle scale del condominio. Per fortuna non è riuscito ad entrare e i Carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere. La signora è stata poi informata delle opportunità di assistenza per le donne vittime di violenza.  

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