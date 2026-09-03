Ubriaco cerca di sfondare la porta della ex: arrestato 46enne in città

La prima volta si è allontanato, probabilmente capendo che stava arrivando una pattuglia. Ma non ha desistito. Poco dopo, quando per la seconda volta la ex ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza 1-1-2, i militari dell’Arma lo hanno trovato ubriaco sulle scale del condominio mentre colpiva la porta di casa della ex moglie.
Il tentativo di aggressione
L'episodio è accaduto la scorsa notte in città. La signora ha segnalato una prima volta la presenza dell’ex marito, che lei aveva già denunciato per minacce e atti persecutori, nei pressi della sua abitazione. La prima pattuglia non lo ha trovato e quando i militari hanno ripreso il proprio servizio l’uomo è tornato e si è fatto strada sulle scale del condominio. Per fortuna non è riuscito ad entrare e i Carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere. La signora è stata poi informata delle opportunità di assistenza per le donne vittime di violenza.