Ubriaco cerca di sfondare la porta della ex: arrestato 46enne in città

L’uomo era già stato denunciato dalla donna per stalking e minacce. Dopo il primo intervento dei Carabinieri si era allontanato per tornare subito dopo

Paolo Bertoli Giornalista 03 settembre 2026 1 ' di lettura

Una carabiniera all'interno di un condominio in città Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti stalkingatti persecutoriarrestatoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...