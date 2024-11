Tutti al tavolo per disegnare il futuro ospedale di Desenzano

Un tavolo tecnico per il futuro ospedale di Desenzano: come ha confermato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, lo istituirà la Regione affinché vi sia «l’apporto collaborativo e costruttivo di tutte le istituzioni».

La «notizia» emerge dalla risposta di Bertolaso all’interrogazione presentata a ottobre da diversi consiglieri regionali - Miriam Cominelli ed Emilio Del Bono (Pd), Paola Pollini (M5s), Onorio Rosati (Avs), Luca Paladini (Patto Civico), Massimo Vizzardi e Giuseppe Licata (Azione Italia Viva-RE) -, che chiedevano chiarimenti sulla possibile revisione dello studio di fattibilità già predisposto da Asst Garda. Nella risposta l’assessore Bertolaso ha sottolineato che «l’analisi delle alternative progettuali» che hanno portato alla redazione dello studio di fattibilità «ha in concreto evidenziato alcuni possibili interventi».

Nel dettaglio

Lo studio, presentato nel maggio 2023, prevede la costruzione di una nuova struttura ospedaliera per sostituire l’attuale ospedale di Monte Croce, che non risponde più ai requisiti antisismici. E ha menzionato, l’assessore nella sua risposta, la mozione urgente approvata dal Consiglio comunale di Desenzano il 27 settembre: «Segnala una giusta attenzione della comunità politica e della cittadinanza verso un’occasione storica quale è la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera».

Da qui, l’esigenza della stesura di un «protocollo di intesa tra Regione, la Provincia di Brescia, Desenzano, l’Ats di Brescia e l’Asst del Garda, che preveda l’istituzione di un tavolo tecnico nel quale trattare in un appropriato consesso tecnico-istituzionale le tematiche coinvolte nella realizzazione della nuova struttura ospedaliera». Bertolaso ha affermato che l’obiettivo è realizzare un ospedale che «fornisca ai professionisti la più alta tecnologia e, insieme, un ambiente confortevole ed efficiente nel quale lavorare con efficacia e serenità al servizio di tutti i cittadini».

La nuova struttura, quindi, dovrà essere «sostenibile, integrata nel contesto urbano e ambientale» e «adeguata ad assolvere alle proprie funzioni per molti decenni a venire». Nessun riferimento a Lonato come possibile ubicazione per il nuovo ospedale, come ipotizzato da più fronti nelle ultime settimane.