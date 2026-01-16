Tutela animali: a Brescia 7 denunce penali per maltrattamenti e lesioni

Oltre 550 chiamate agli agenti e sette denunce penali per maltrattamenti, lesioni e persino uccisioni di animali. È questo il bilancio del Servizio Tutela e benessere animali della Polizia locale di Brescia, che ha reso noto i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno 2025.

Le chiamate alla Centrale operativa del Comando di via Donegani sono state in tutto 559 e hanno riguardato soprattutto ritrovamento di animali deceduti, abbandono di animali d’affezione, segnalazioni di deiezioni per strada, episodi di aggressione e maltrattam enti e sinistri stradali. Segnalazioni che hanno portato a 363 accertamenti finalizzati a dare riscontro ai cittadini, che si sommano ai 190 esposti e relazioni di servizio effettuate direttamente dagli agenti.

I numeri

Tali attività hanno portato all’emissione complessivamente di 48 sanzioni amministrative, fra cui 23 sanzioni per cani non tenuti al guinzaglio, 8 per animali sfuggiti al controllo dei proprietari e usciti dall’abitazione dove erano custoditi, 6 per soggetti che cibavano volatili in luoghi pubblici.

Sul versante penale, invece, le denunce sono state sette: 4 per lesioni colpose a proprietari di cani che hanno morso persone, 2 per maltrattamento e uccisione di animali, e una per abbandono di animale o detenzione in grave sofferenza. Tutto questo a riprova che le segnalazioni che giungono alla Centrale operativa vengono sempre prese in considerazione.

Si ricorda inoltre che in caso di ritrovamento di bocconi di carne, o altra tipologia di cibo, che possa far pensare al presunto utilizzo di esche avvelenate, è necessario chiamare tempestivamente la Polizia Locale che provvederà alla bonifica e alla successiva campionatura del boccone all’Istituto zooprofilattico al fine di determinare se lo stesso è effettivamente velenoso per gli animali.

Il Servizio di Tutela animali, domestici o anche selvatici, è sempre attivo tutti i giorni dell’anno.