Tutela animali: a Brescia 7 denunce penali per maltrattamenti e lesioni

La Polizia Locale ha presentato l’attività svolta nel corso del 2025 dal servizio attivo al comando di via Donegani
Oltre 550 segnalazioni arrivate nel 2025
Oltre 550 chiamate agli agenti e sette denunce penali per maltrattamenti, lesioni e persino uccisioni di animali. È questo il bilancio del Servizio Tutela e benessere animali della Polizia locale di Brescia, che ha reso noto i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno 2025.

Le chiamate alla Centrale operativa del Comando di via Donegani sono state in tutto 559 e hanno riguardato soprattutto ritrovamento di animali deceduti, abbandono di animali d’affezione, segnalazioni di deiezioni per strada, episodi di aggressione e maltrattamenti e sinistri stradali. Segnalazioni che hanno portato a 363 accertamenti finalizzati a dare riscontro ai cittadini, che si sommano ai 190 esposti e relazioni di servizio effettuate direttamente dagli agenti.

I numeri

Tali attività hanno portato all’emissione complessivamente di 48 sanzioni amministrative, fra cui 23 sanzioni per cani non tenuti al guinzaglio, 8 per animali sfuggiti al controllo dei proprietari e usciti dall’abitazione dove erano custoditi, 6 per soggetti che cibavano volatili in luoghi pubblici.

Sul versante penale, invece, le denunce sono state sette: 4 per lesioni colpose a proprietari di cani che hanno morso persone, 2 per maltrattamento e uccisione di animali, e una per abbandono di animale o detenzione in grave sofferenza. Tutto questo a riprova che le segnalazioni che giungono alla Centrale operativa vengono sempre prese in considerazione.

Si ricorda inoltre che in caso di ritrovamento di bocconi di carne, o altra tipologia di cibo, che possa far pensare al presunto utilizzo di esche avvelenate, è necessario chiamare tempestivamente la Polizia Locale che provvederà alla bonifica e alla successiva campionatura del boccone all’Istituto zooprofilattico al fine di determinare se lo stesso è effettivamente velenoso per gli animali.

Il Servizio di Tutela animali, domestici o anche selvatici, è sempre attivo tutti i giorni dell’anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

