Gli investitori puntano sugli hotel: 2mila posti letto in più nel Bresciano

Il sistema alberghiero bresciano si prepara a superare quota 40mila posti letto. Un salto in avanti di circa 2.000 unità, legato ai progetti in corso tra città e provincia, che conferma il forte interesse degli investitori ma apre anche interrogativi sulla tenuta della domanda.

Ai vertici

Secondo i dati aggiornati di Regione Lombardia, oggi la provincia conta 695 hotel, per un totale di 19.830 camere e 39.804 posti letto. Numeri che collocano Brescia ai vertici regionali, trainata in particolare dal lago di Garda. In città, invece, le strutture sono 40, con 1.559 camere e 2.732 posti letto: un comparto più contenuto ma in fase di trasformazione.

È proprio qui che si concentrano diversi interventi. Tra centro e aree di rigenerazione urbana sono attesi nuovi alberghi per circa 250 camere complessive.

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Dagli ex magazzini generali al progetto in piazza Loggia, passando per le iniziative in contrada del Cavalletto e in altre zone, il settore mostra segnali di vivacità. «Se tutte le operazioni andranno a buon fine - spiega Alessandro Fantini, presidente di Federalberghi Brescia - l’incremento sarà significativo, ma il tema resta quello dell’equilibrio». Dopo il picco legato al 2023, infatti, gli indici di occupazione sono tornati su livelli più contenuti. «Oggi siamo attorno al 55% e non sono valori particolarmente elevati».

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Affari e cultura

La città, storicamente, resta legata soprattutto al turismo d’affari, che continua a rappresentare la quota principale delle presenze. Un elemento che incide anche sulla tipologia dell’offerta e sui livelli di occupazione, con una domanda più concentrata nei giorni feriali rispetto ai fine settimana. Negli ultimi anni, tuttavia, si registra una crescita dell’attrattività anche sul fronte culturale e turistico, pur senza ancora colmare il divario con altre città vicine come Verona e Bergamo.

Giuseppe Caccamo, presidente di Assohotel Lombardia Orientale, guarda con fiducia alla fase in corso. «Brescia si è riscoperta turistica dopo l’anno della Capitale della Cultura - sottolinea - e ci sono tutte le condizioni perché continui a crescere». Anche perché il sistema provinciale funziona in modo integrato: «Città e lago si supportano a vicenda, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza».

Sistema solido

Il Garda resta infatti il motore principale. L’insieme delle località della riviera e dell’entroterra gardesano costituisce un sistema consolidato, mentre nuove operazioni e riqualificazioni confermano l’attrattività dell’area. Qui la domanda è più stabile lungo l’arco della settimana e fortemente legata ai flussi turistici internazionali.

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I segnali più recenti vanno nella stessa direzione. Durante le festività pasquali si è registrato un aumento dei visitatori nei centri storici della provincia rispetto al 2025, con crescite significative in diverse località lacustri. Un dato che conferma la capacità del territorio di attrarre flussi.

La terrazza del Falkensteiner Park Resort Lake Garda - © www.giornaledibrescia.it

Resta però il nodo delle infrastrutture, in particolare sul lago. «I numeri sui passeggeri ferroviari dimostrano quanto sia strategico il tema dei collegamenti - osserva Caccamo -. La stazione dell’alta velocità sul Garda è una scelta imprescindibile». Accanto alla ferrovia, c’è poi il tema della mobilità via acqua. «Se ne parla da anni - aggiunge Caccamo -: il potenziamento dei battelli può diventare una vera alternativa alla strada». L’idea è di rafforzare collegamenti e frequenze, anche con soluzioni a basso impatto ambientale, per facilitare gli spostamenti lungo la riviera.

Nuovo slancio

Se sul Garda il nodo principale resta quello delle infrastrutture, in città la sfida è diversa. Brescia deve infatti consolidare il percorso avviato negli ultimi anni, trasformando la crescita dell’offerta in una domanda stabile e continuativa. «Servono eventi, congressi e manifestazioni - osserva Fantini - perché oggi abbiamo ancora margini di riempimento». L’obiettivo è aumentare i flussi anche nei fine settimana e nei periodi meno legati al turismo d’affari. Senza perdere quell’identità di città autentica che rappresenta oggi uno dei principali punti di forza.