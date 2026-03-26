Trump: «La trattativa va bene». Esteso lo stop ai raid sull’energia

I contatti tra Washington e Teheran ci sono. E anzi, giura il presidente Usa Donald Trump, «stanno procedendo molto bene», tanto da spingerlo a estendere, su richiesta del regime, di 10 giorni la sospensione degli attacchi sulle centrali energetiche dell'Iran.

La nuova deadline è fissata a «lunedì 6 aprile alle ore 20, ora di Washington». Un messaggio affidato a Truth con cui il tycoon smentisce, parole sue, «le erronee dichiarazioni diffuse dai media delle fake news», intervenendo nello scenario del giorno 27 di guerra, l'ennesimo all'insegna di messaggi contrastanti. Che lasciavano aperto ogni scenario, compreso quello dell'invasione di Kharg, l'isola petrolifera iraniana strategica nel Golfo.

Donald Trump aveva mostrato infatti, ancora una volta, i muscoli parlando di un Iran che sta «implorando di raggiungere un accordo», senza togliere dal tavolo la pistola fumante di un attacco massiccio: «Saremo il loro peggior incubo» e prendere il controllo del greggio degli ayatollah resta «un'opzione». Come dimostrato dal lavoro del Pentagono e del Comando Centrale dell'esercito Usa in Medio Oriente, impegnati a mettere a punto i piani militari per un «colpo finale».

I rinforzi dagli Usa sono in arrivo, con migliaia tra marines, forze anfibie e parà, pronti a sferrare un attacco massiccio. Non a caso, per la Cnn, l'Iran si sta preparando, temendo che in cima agli obiettivi del nemico ci sia Kharg, e sta piazzando trappole e mine in tutta la zona.

I negoziati

Teheran intanto aveva ribadito le condizioni poste nel respingere il piano Usa in 15 punti: una su tutte, il controllo dello stretto di Hormuz che «è stata e sarà un diritto naturale e legale dell'Iran». E attraverso il Pakistan ha spedito a Washington la risposta al piano a stelle e strisce. Dietro le quinte quindi il lavoro continua, con Islamabad a fare da messaggero nei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Repubblica Islamica per cercare di sbloccare una situazione che rischia lo stallo.

Lo stretto di Hormuz - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Anche a fronte dei continui messaggi contrastanti del tycoon: «Non so se siamo disposti a lavorare a un accordo con l'Iran - una delle sue dichiarazioni - Avrebbero dovuto farlo quattro settimane fa», aveva detto invitando i negoziatori iraniani a fare «i seri prima che sia troppo tardi». E la sua ira non ha risparmiato, ancora una volta, la Nato: «Non ha fatto nulla, non lo dimenticherò».

Sul terreno intanto non si fermano gli attacchi, con le Forze di Difesa israeliane che hanno annunciato di aver ucciso il comandante della Marina pasdaran, Alireza Tangsiri, mentre otto persone sono morte negli intensi raid aerei sul sud del Libano dove l'obiettivo, per Israele, resta «eliminare Hezbollah dai nostri confini».

Certo è che i costi della benzina che salgono, i nervosismi del Congresso e della base Maga, oltre alle incombenti elezioni di metà mandato mettono fretta al Commander-in-Chief: secondo il Wall Street Journal, Donald - trattativa o invasione che sia - chiede una rapida fine della guerra, auspicabilmente prima di vedere Xi Jinping in Cina a metà maggio. Forse per questo i messaggi sono, appunto, contrastanti e The Donald sembra andare a ruota libera, parlando anche di una Teheran che supplica un intesa e lancia messaggi di apertura avendo «autorizzato il passaggio di dieci petroliere» a Hormuz.