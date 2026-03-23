Trump, gli Usa rinviano gli attacchi all'Iran dopo «colloqui molto buoni»

Gli Stati Uniti rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui «molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni». Lo afferma Donald Trump su Truth. Il presidente degli Stati Uniti ha «dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso».

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Lo scrive Trump su Truth. «Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America e l'Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente», aggiunge, chiarendo che «sulla base del tenore e del tono di questi colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che proseguiranno per tutta la settimana», i raid sulle infrastrutture saranno sospesi per cinque giorni.

Sabato Trump aveva minacciato di attaccare le infrastrutture elettriche se i pasdaran non avessero aperto lo Stretto di Hormuz.

Le Borse

Dopo una prima parte della mattinata in profondo rosso, le Borse europee invertono la rotta e si riportano sopra la parità in una seduta ad altissima volatilità. A riportare la fiducia degli investitori le parole del presidente americano, Donald Trump, che su Truth annuncia che «gli Stati uniti e l’Iran hanno avuto negli ultimi due giorni conversazioni molto buone e produttive riguardo una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente».

Così Milano - dopo essere arrivata a perdere il 2,7% - tocca un rialzo del 2%, Parigi del 2,5%, Francoforte del 3%. Anche i future di Wall Street sono girati in territorio positivo. In parallelo forti ribassi per il greggio, con il Brent che cede l'8% a 98 dollari e per il gas che perde il 6% a 55 euro.